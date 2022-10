Xbox: in video un assaggio della nuova dashboard in arrivo nel 2023

Grazie ad un filmato pubblicato da Tom Warren di The Verge possiamo dare una rapida occhiata alle prime modifiche apportate alla nuova dashboard di Xbox, che Microsoft lancerà ufficialmente nel corso del 2023.

Attualmente disponibile in fase di test per i membri Alpha Skip Ahead, la nuova dashboard non presenta modifiche in grado di stravolgere il classico layout di Xbox, ma non mancano delle aggiunte degne di nota. Come potete osservare tramite il video che trovate in apertura, la nuova interfaccia utente non include più un riquadro più grande per le app recentemente utilizzate, ma ne dispone sei delle stesse dimensioni. La fila successiva è dedicata alle ultime uscite su Xbox Game Pass, immediatamente seguite da una fila personalizzata di app messe in evidenza dall'utente.

La dashboard si dispiega poi in numerose altre sezioni, alcune dedicate ai generi videoludici (giochi story driven, free-to-play, disponibili in Xbox Game Pass e così via), altre incentrate su iniziative promozionali (troviamo ad esempio un'intera fila di riquadri dedicati a Call of Duty Modern Warfare 2, ed anche una legata alla serie di Dragon Age). Secondo quanto riferito da Tom Warren, non è possibile modificare o eliminare determinate sezioni che non siano di nostro interesse. Non sappiamo in che modo la dashboard continuerà ad evolversi nel corso dei prossimi mesi, ma certamente parliamo di una versione preliminare della nuova interfaccia che arriverà soltanto nel corso del prossimo anno.

