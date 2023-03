Xbox vs PlayStation, da Starfield a Redfall: Microsoft sorpasserà Sony?

Mentre Microsoft potenzia il programma ID@Xbox, il colosso di Redmond si prepara a una stagione ricca di importanti esclusive, da Redfall a Starfield, passando per gli ancora misteriosi Hellblade II: Senua's Saga, Fable e - probabilmente - The Elder Scrolls VI.

Molti dei progetti in cantiere presso gli Xbox Game Studios e i team di Bethesda sono ancora privi di una data di uscita precisa, ma è possibile ipotizzare che molti di essi possano vedere la luce entro il 2025. Un panorama temporale di oltre due anni, che gli analisti di DFC Intelligence hanno preso in considerazione per tracciare la possibile evoluzione del mercato console.

Stando a un interessante report pubblicato dalla compagnia, la ricca line-up di produzioni esclusive in arrivo su Xbox Series X|S potrebbe non essere sufficiente a ribaltare gli attuali equilibri del settore. Nel prendere in considerazione il volume di profitti derivanti dalla vendite software retail e online e dai servizi di abbonamento, DFC Intelligence ritiene che tra 2023 e 2025 l'ecosistema PlayStation si aggiudicherà il 63% dei profitti. A Xbox, viceversa, toccherebbe il restante 37%.



Da queste stime restano escluse le entrate derivanti dal settore hardware, così come l'ecosistema PC. Fuori dai calcoli anche l'eventuale impatto generato dall'ingresso di Activision Blizzard nella famiglia Microsoft, con le sorti dell'acquisizione di Activision ancora incerte. Nel delineare tali considerazioni, DFC Intelligence si è concentrata sul potenziale commerciale dei prossimi "top 200 giochi" in uscita tra il tardo 2022 e - presumibilmente - il 2025.