Xbox Winter Game Fest porta in dote 33 nuove demo da scaricare

Microsoft ha annunciato un evento digitale ID@Xbox dedicato alle demo dei giochi indie più promettenti in uscita su Xbox e Game Pass. Dal 5 al 31 dicembre sono disponibili ben 33 nuove demo da scaricare, una bella occasione per provare nuovi giochi durante le feste di Natale.

Le demo in questione permettono di dare un primo sguardo al gameplay o al concept di una serie di titoli ma non sono rappresentativi del prodotto finale, sottolinea Microsoft. Il consiglio della casa di Redmond è quello di provarle e lasciare un feedback agli sviluppatori, così che possano migliorare i propri giochi in base ai consigli ricevuti dal pubblico.

Xbox Winter Game Fest Demo

502's Arcade (502 Studios)

Backbeat (Ichigoichie)

Captain Bones (World of Poly)

Champion Shift (SRG Studios)

Chessarama (Minimol Games)

Deceive Inc. (Sweet Bandits Studios)

Dinosaur Fossil Hunter (Pyramid Games S.A.)

Donut Dodo (pixel.games)

Go Mecha Ball (Whale Peak Games)

Hidden Through Time 2 (Rogueside)

Howl (Mi’pu’mi Games)

Kiborg (Sobaka Studio)

King Arthur Knight’s Tale (NeocoreGames)

Kingdoms and Castles (BlitWorks Games)

Long Gone Days (Serenity Forge)

New Star GP (New Star Games)

Oppidum (EP Games)

Parcel Corps (Secret Mode)

Pinball FX (Zen Studios)

Pinball M (Zen Studios)

PlateUp! (It’s Happening)

Puzzledorf (Stuart’s Pixel Games)

Roguematch The Extraplanar Invasion (Starstruck Games)

Shoulders of Giants (Moving Pieces Interactive)

Sker Ritual (Wales Interactive)

Slave Zero X (Poppy Works)

Slopecrashers (byteparrot)

Space Boat (Recombobulator Games)

SquadBlast (Ultrahorse)

Strings Theory (BeautifulBee)

The Holy Gosh Darn (Perfectly Paranormal)

The Land Beneath Us (FairPlay Studios)

Vagrus The Riven Realms (Lost Pilgrims Studio)

Tra le demo disponibili per il download troviamo Space Boat, Pinball FX, Slopecrashers, King Arthur Knight' Tale, Dinosaur Fossil Hunter, Donut Dodo, Captain Bones e Roguematch The Extraplanar Invasion.