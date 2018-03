Xbox Wireless Controller - Combat Tech Special Edition si mostra in un video unboxing

ha mostrato il nuovocon un video unboxing dedicato. Diamo uno sguardo ravvicinato al nuovo controller della serie Tech pensato per

Il Combat Tech Special Edition si presenta come il terzo modello della linea Tech, proponendo una colorazione verde militare. Come gli altri due controller della serie (il Recon e il Patrol), anche quest'ultimo includerà alcune finiture premium come le texture incise tramite laser sul fronte e l'impugnatura gommata sul retro, pensata per un grip più efficace e un comfort migliore. La mappatura dei controlli, inoltre, potrà essere modificata a proprio piacimento tramite l'app Accessori Xbox.

Ricordiamo che l'Xbox Wireless Controller - Combat Tech Special Edition sarà disponibile a partire dal prossimo 30 marzo al prezzo di 64,99 euro. Nel frattempo potete dare uno sguardo ravvicinato al pad grazie al nuovo video unboxing che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.