Il nuovo Xbox Wireless Controller - Lunar Shift Special Edition, ora in offerta su Amazon

Il nuovo controller wireless le console Xbox, i PC e dispositivi Android in edizione speciale Lunar Shift è uscito il 30 novembre 2022, è sempre stato in vendita al prezzo di listino di 64,99 euro e ora può essere acquistato su Amazon al prezzo speciale di 57,99 euro.

Come già accaduto con altri controller Microsoft in edizione limitata, una volta finite le scorte non sarà più possibile acquistarlo al prezzo di listino, l'offerta di oggi rende ancora più vantaggiosa quindi la promozione che ci permette di acquistarlo addirittura ad un prezzo scontato.

Il controller wireless per Xbox – Edizione speciale Lunar Shift presenta un colore cangiante con toni oro e argento e impugnature in gomma grigie e nere con un motivo a spirale. Come tutti gli altri controller Microsoft usciti in concomitanza con le nuove console (Xbox Series S e X), la croce direzionale è stata ottimizzata rendendo i controlli molto più precisi, i grilletti sono dotati di impugnatura antiscivolo, così come i pulsanti dorsali e la parte posteriore, presenta inoltre l'aggiunta di un nuovo tasto che permette la condivisione di foto e video.

Vi ricordiamo che tutti i nuovi controller di Microsoft sono compatibili ovviamente con le console Xbox Series X|S, Xbox One, con i PC dotati di Windows 10 e dispositivi Android.