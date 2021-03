Xbox Wireless Headset: collegandole a Xbox compare un riferimento alla VR

Le nuove cuffie wireless Xbox sono ora disponibili (per saperne di più vi rimandiamo alla recensione dell'Xbox Wireless Headset di Microsoft), provando a collegare l'accessorio ad una console Xbox noterete subito un riferimento ad un misterioso visore VR. Cosa sta succedendo esattamente?

Dopo il primo collegamento alla console un messaggio vi chiederà di aggiornare le cuffie e fino a qui niente di strano se non fosse che il testo recita "il visore VR deve essere aggiornato. E' disponibile un aggiornamento per il visore VR", con tanto di tasto aggiorna visore VR in bella vista. Proseguendo nell'operazione la schermata cambia e mentre procede l'installazione dell'aggiornamento sullo schermo compare la sagoma delle cuffie.

Con ogni probabilità si tratta di un semplice errore di traduzione legato al termine headset, utilizzabile sia per le cuffie che per i visori VR, anche se in molti hanno ipotizzato uno scambio nei codici prodotti tra il nuovo headset e un futuro visore per la Realtà Virtuale di Microsoft, ipotesi ben poco concreta.

Un piccolo mistero, in ogni caso vi invitiamo a non far volare l'hype dal momento che come detto si tratta quasi sicuramente di un errore in fase di traduzione e non di una anticipazione riguardo l'arrivo di un visore VR per Xbox Series X/S.