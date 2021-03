Xbox Wireless Headset disponibili da oggi anche in Italia

Microsoft presenta le nuove Xbox Wireless Headset, cuffie senza fili pensate per i giocatori e compatibili con una vasta gamma di dispositivi. Annunciate a inizio inverno, le cuffie sono ora disponibili per l'acquisto anche in Italia.

Le cuffie, new entry della famiglia di accessori firmati Xbox, sono in grado di offrire ottime prestazioni audio per giocare e parlare con i propri amici, garantendo un suono profondo, comfort costante e possibilità di personalizzazione. Perfetto per giocare con i propri dispositivi di gioco, come Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 e Mobile, Xbox Wireless Headset è disponibile al prezzo di 99,99 euro.

Potete acquistare le cuffie Xbox Wireless Headset sul sito di GameStopZing oppure sul Microsoft Store italiano, nelle prossime ore saranno disponibili anche presso altri rivenditori. Per saperne di più su questo nuovo accessorio della famiglia Xbox vi rimandiamo alla recensione delle cuffie Xbox Wireless Headset ricordandovi che queste sono perfettamente compatibili con tutti i dispositivi della famiglia Xbox, PC Windows 10 e dispositivi mobile. Nella confezione è un incluso un voucher che vi permetterà di accedere al supporto Dolby Access fino a settembre 2021, senza costi aggiuntivi.

Avete già avuto modo di testarle? Fateci sapere nei commenti il vostro parere sul nuovo headset targato Microsoft.