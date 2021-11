Xbox x Adidas: annunciate in video le sneaker Xbox 360 Forum Mid

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato della simpatica iniziativa attraverso la quale Microsoft ha celebrato il ventesimo anniversario di Xbox 360 modificando alcuni aspetti del sito ufficiale. Sembra però che le celebrazioni non siano terminate e che stiano per arrivare sul mercato delle esclusive sneaker dedicate alla vecchia console.

Tramite la pubblicazione di un trailer, Microsoft ha annunciato la collaborazione con Adidas, partnership dalla quale sono nate le esclusive sneaker che prendono il nome di Xbox 360 Forum Mid. Si tratta del secondo paio di scarpe realizzate da Adidas per Microsoft e, com'è possibile vedere nel trailer e nelle immagini, l'azienda si è ispirata proprio a Xbox 360 sia nella scelta dei colori che per quello che riguarda anche i più piccoli dettagli.

All'interno della confezione non si trovano solo le scarpe Xbox 360 Forum Mid ma anche quattro paia di lacci extra dei colori dei tasti frontali del controller Xbox, ovvero rosso, verde, giallo e blu. Se vi piacciono queste sneaker, purtroppo abbiamo delle brutte notizie per voi. Sembra infatti che la vendita avverrà attraverso il sito ufficiale Adidas a partire da domani, giovedì 4 novembre 2021, solo negli Stati Uniti e in Canada. Al momento non è chiaro se in futuro l'iniziativa coinvolgerà anche il territorio europeo.