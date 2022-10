Xbox x Doritos e Rockstar: tante ricompense gratis per Halo, Fallout e Forza Horizon

Nel corso del pomeriggio è apparso un nuovo post sul sito ufficiale di Microsoft che annuncia la collaborazione tra Xbox e due brand di rilievo: Doritos e Rockstar Energy Drink. In maniera simile a quanto accaduto in passato, i giocatori potranno acquistare i loro prodotti e ottenere esclusive ricompense in game.

Ecco di seguito l'elenco delle ricompense che si potranno ottenere acquistando Doritos e lattine di Rockstar Energy Drink:

Fallout 76 – Heat-Eater Power Armor Paint

– Heat-Eater Power Armor Paint Forza Horizon 5 – Tankito Doritos Outfit

– Tankito Doritos Outfit Halo Infinite – Tasteful Sensation Razorback e 2XP Boost

– Tasteful Sensation Razorback e 2XP Boost PUBG: Battlegrounds – Dinoland Mascot

– Dinoland Mascot The Elder Scrolls Online – Karthwolf Charger Mount

– Karthwolf Charger Mount Madden NFL 23 – Doritos Ultimate Team Pack (esclusiva Doritos negli Stati Uniti)

Oltre agli Stati Uniti, la promozione riguarderà anche Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Irlanda, Polonia, Slovacchia e Regno Unito. Invece gli utenti in Canada, Danimarca, Germania, Olanda, Portogallo e Spagna potranno solo acquistare i prodotti e partecipare ad un concorso attraverso il quale provare a vincere Xbox Series S e abbonamenti a Xbox Game Pass Ultimate. Purtroppo non sembra vi sia alcun riferimento all'Italia e non sarà quindi possibile reperire i prodotti con i codici nei negozi del nostro paese. Va infine precisato che la promozione è già attiva e si potranno utilizzare i codici fino al prossimo 30 dicembre 2022.