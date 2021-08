Xbox X Inghilterra, nuova partnership: l'alleanza tra calcio e inclusività

L'universo videoludico verdecrociato ha di recente visto l'annuncio di diverse novità per Xbox Series X|S alla Gamescom 2021, tra aggiornamenti sullo sviluppo di Forza Horizon 5 e l'ufficializzazione della data di uscita di Halo: Infinite.

Ora, dal mondo Xbox arriva invece il reveal di una nuova partnership d'eccellenza, che vede affiancarsi il brand Microsoft a quello dei Leoni inglesi. Dal team guidato da Phil Spencer, arriva infatti l'annuncio di una inedita alleanza tra Xbox e il calcio inglese, presentata ufficialmente tramite il trailer dedicato che trovate disponibile direttamente in apertura a questa news.

Il filmato conferma che la collaborazione coinvolgerà sia la divisione maschile dei Lions sia il calcio femminile rappresentato dalle Lionesses. Presente all'appello ovviamente anche il mondo eSport, con la partnership che vede protagonista anche la divisione degli eLions. L'affiancamento tra il brand Xbox e il calcio inglese vedrà coinvolto anche lo storico stadio di Wembley, tra i simboli più iconici del football a livello globale.



Al momento, Xbox e le nazionali inglesi di calcio non hanno offerto ulteriori dettagli in merito alla collaborazione. In attesa di ulteriori dettagli, vi lasciamo alla visione del trailer dedicato, che vede al centro della scena anche il tema dell'importanza dell'inclusività nel mondo dello sport.