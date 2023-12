Xbox Year in Review: il portale che svela i giochi più fruiti nel 2023 apre i battenti

Al festival dei wrap up a cui partecipa Sony con le Statistiche PlayStation 2023 si unisce anche Microsoft: la casa di Redmond ha inaugurato il portale interattivo che consente all'utenza PC, Xbox One e Xbox Series X|S di riassumere i propri gusti videoludici espressi con i titoli giocati nel corso del 2023.

Il portale Year in Review aperto dal colosso tecnologico statunitense assume infatti i contorni di una finestra aperta sul passato recente di ciascun utente Xbox che, in questi ultimi dodici mesi, ha trascorso il proprio tempo libero nel multiverso digitale delle esperienze first party e multipiattaforma accessibili da PC Windows, Xbox One, Xbox Series X|S e sistemi mobile tramite Xbox Cloud Gaming.

Il wrap up interattivo di Microsoft offre tante statistiche sul tempo di gioco totale, sul numero complessivo di videogiochi fruiti, sul Punteggio ottenuto, sugli Obiettivi sbloccati e sul mese di gioco più 'popolare'. Ma non solo.

Sempre attraverso il portale di Xbox Year in Review è possibile osservare un grafico che mostra i generi principali a cui si è giocato nel corso del 2023, un carosello interattivo che elenca tutti i videogiochi preferiti: non manca poi la sezione che approfondisce le statistiche sui 3 videogiochi più riprodotti con il proprio account e gli immancabili riferimenti a Game Pass e alle opportunità offerte dal servizio in abbonamento verdecrociato.

Come per il wrap up Sony sui giochi PlayStation più fruiti su PS4 e PS5, anche per il portale Xbox Year in Review vi basta accedere al sito ufficiale di Microsoft (trovate il link in calce alla notizia), inserire le credenziali del vostro account e attendere che venga generata la scheda personalizzata con i propri giochi preferiti del 2023.