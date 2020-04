Xbox Game Pass senza freni: superati i 10 milioni di utenti abbonati

Solamente nel corso degli ultimi tre mesi, ben 50 giochi sono entrati nel catalogo Xbox Game Pass, un servizio che si conferma ormai come in costante crescita.

A darne ulteriore riprova sono i dati forniti da Microsoft in occasione di un meeting finanziario volto a presentare i risultati conseguiti nel corso del terzo trimestre dell'anno fiscale 2020. Durante l'appuntamento, Satya Nadella, CEO della Casa di Redmond, ha condiviso con il pubblico alcuni dati statistici decisamente interessanti.

Da un lato, si apprende infatti che, all'aprile 2020, gli utenti abbonati al servizio Xbox Game Pass, sia nella sua versione Xbox One sia nella sua versione PC, hanno complessivamente superato la cifra di 10 milioni di persone! Un risultato notevole, al quale si affianca una performance positiva anche sul fronte di Xbox Live. Il servizio, anch'esso strutturato in abbonamento, che offre l'accesso alle infrastrutture online verdecrociate vanta infatti oltre 90 milioni di fruitori: nuovamente, un dato decisamente incoraggiante.



Nel corso degli ultimi mesi, il catalogo Xbox Game Pass si è espanso con notevole intensità, andando ad inglobare produzioni di prestigio, tra le quali, lo ricordiamo figurano la totalità delle produzioni degli Xbox Game Studios, ormai destinate ad approdare nel servizio sin dal Day One. Sul fronte Terze Parti, ricordiamo che a breve Red Dead Redemption 2 sarà incluso in Xbox Game Pass.