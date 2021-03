xCloud accoglie i classici Xbox e X360: ecco i primi 16 titoli, da Fable 2 a Gears 2

Nell'ottica della strategia oltre le generazioni di Xbox, Microsoft annuncia che a partire da oggi, 31 marzo, assisteremo all'ingresso sulla piattaforma in game streaming di xCloud di tanti classici della prima Xbox e di Xbox 360.

Come illustrato da Will Tuttle sulle pagine di Xbox Wire, da oggi gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate possono accedere in cloud a una selezione di videogiochi Xbox e X360 attraverso il proprio dispositivo mobile Android.

La prima tornata di giochi retrocompatibili Xbox e X360 disponibile da oggi su xCloud comprende ben 16 titoli: tra questi, citiamo Fallout New Vegas, Fable 2, Banjo-Kazooie, Kameo, Gears of War 2, Morrowind e Oblivion. Il Team Xbox conferma inoltre di essere al lavoro per introdurre molti altri titoli delle prime generazioni di console verdecrociate nel corso dei prossimi mesi. Eccovi la lista dei videogiochi fruibili da oggi su xCloud:

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fable II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Jetpac Refuelled

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Viva Piñata

Viva Piñata: TIP

Nell'elenco dei nuovi giochi retrocompatibili da fruire su xCloud viene citata la possibilità di attivare un apposito layout di controlli touch per Viva Pinata, Viva Pinata Trouble in Paradise e Jetpac Refuelled.