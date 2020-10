xCloud: l'app mobile di Xbox Game Pass riconosce il DualSense di PS5!

Le ultime prove sul DualSense condotte da Austin Evans rivelano un dettaglio interessante del pad nextgen di Sony: i giocatori PS5 potranno infatti utilizzare il loro nuovo controller per giocare in streaming ai titoli del catalogo di Xbox Game Pass tramite xCloud su mobile.

Per testare le funzionalità del controller che, in Europa (e quindi anche in Italia), sarà disponibile dal 19 novembre con il lancio di PS5, il celebre creatore di contenuti ha provato a collegare il DualSense al suo smartphone Android e scoperto che l'applicazione di Xbox Game Pass è perfettamente in grado di riconoscere la periferica Sony. Chi acquisterà PS5, quindi, potrà connettere il proprio DualSense a uno smartphone (o a un tablet) e giocare in streaming su xCloud a titoli come Forza Horizon 4, come mostrato dallo stesso youtuber.

Le uniche limitazioni al gameplay sembrano essere rappresentate dall'assenza della vibrazione (similarmente a quanto avviene con i controller Microsoft) e alle funzioni specifiche del pad PS5 come il feedback aptico o i trigger adattivi.

Nel video confezionato da Evans, è inoltre possibile osservare il content creator mentre cerca, naturalmente invano, di connettere con un cavo il DualSense a Xbox Series X: se non altro, la console nextgen di Microsoft ha "ricambiato la gentilezza" permettendo al controller PS5 di servirsi del suo sistema di alimentazione per ricaricare la batteria.

Galanterie cross-platform a parte, vi ricordiamo che PS5 è arrivata nelle redazioni internazionali e che in rete sono già disponibili diversi video unboxing e foto che ritraggono i giornalisti e le personalità del settore intente a "spacchettare" la confezione della console Sony e i relativi accessori. C'è poi chi, come quel mattacchione di Geoff Keighley, ha portato in bagno PS5 per pesarne la scatola!