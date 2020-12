xCloud arriva su PC e iOS nel corso del 2021, solo con Xbox Game Pass Ultimate

Dopo aver assistito alla pubblicazione di numerosi rumor, ecco che Microsoft aggiorna il suo portale dedicato a Xbox con un lungo messaggio che preannuncia l'approdo di Project xCloud anche su dispositivi Apple (iOS) e PC tramite l'applicazione Xbox e qualsiasi browser web.

Al momento non è ancora stata fornita una data d'uscita ufficiale per il servizio su queste due nuove piattaforme, ma il colosso di Redmond ha assicurato che nel corso della primavera del prossimo anno chiunque disponga di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass in versione Ultimate potrà giocare l'intero catalogo del servizio anche in cloud su tutti i dispositivi supportati. Ciò significa che i giochi che supportano questa tecnologia potranno essere avviati e giocati ovunque a patto di disporre di un dispositivo supportato e di una connessione adeguata, il tutto con la possibilità di proseguire nella propria partita grazie ai salvataggi in cloud e con la possibilità di giocare in compagnia dei propri amici che giocano su altre piattaforme dell'ecosistema Xbox grazie al cross-play.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche l'elenco dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel corso del 2021 e la lista completa dei giochi di prime e terze parti che saranno pubblicati anche su Xbox Series X.