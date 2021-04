xCloud arriva su PC Windows 10 e sistemi iOS: parte la Beta con Xbox Game Pass Ultimate

Dalle colonne di Xbox Wire, la vice presidente della divisione xCloud di Microsoft Catherine Gluckstein conferma che a partire da domani, 20 aprile, partirà ufficialmente la fase di Beta testing per l'accesso ai servizi in game streaming di xCloud su PC Windows 10 e sistemi mobile iOS.

Stando a quanto precisato dall'alta dirigente della casa di Redmond, l'accesso a xCloud su PC Windows 10 e piattaforme mobile di Apple coinvolgerà inizialmente un numero limitato di abbonati a Xbox Game Pass Ultimate in 22 Paesi (Italia inclusa). Gli inviti per partecipare alle prove delle nuove versioni per PC Windows 10 e sistemi iOS di xCloud partiranno dal 20 aprile.

La responsabile della divisione cloud del Team Xbox specifica inoltre che Microsoft sta provvedendo a lanciare la pagina Play del sito Xbox.com per consentire a tutti gli iscritti a Xbox Game Pass di accedere all'intero catalogo di titoli in streaming su browser Edge, Safari o Google Chrome.

Sulla scorta dei feedback ricevuti dai partecipanti alla Beta, Microsoft conta di estendere e migliorare ulteriormente il servizio anche attraverso il supporto a un numero maggiore di dispositivi, per poi lanciare la versione definitiva di xCloud su PC Windows 10 e sistemi iOS entro i prossimi mesi. Gluckstein sottolinea infine che i partecipanti alla Limited Beta avranno bisogno di un controller Bluetooth o USB compatibile, ma con la possibilità di utilizzare i controlli touch negli oltre 50 giochi xCloud compatibili con questo metodo di input.