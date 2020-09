xCloud in azione su Galaxy Note 20 Ultra: la nostra esperienza in un video!

In attesa dell'ingresso del servizio di xCloud nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, la Redazione di Everyeye si è dedicata ad una prima prova su strada.

Per scoprire e testare tutte le potenzialità della tecnologia di gioco in streaming targata Microsoft, il nostro Alessio Ferraiuolo si è infatti armato di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Tra gli smartphone che sin da subito hanno puntato con convinzione sulla proposta videoludica della casa di Redmond, il modello rappresenta una delle soluzioni top di gamma proposte dal catalogo Samsung, ma come se la caverà con xCloud?

Per illustrare le nostre impressioni, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato, nel quale illustrare gli esiti dei test condotti. Come di consueto, il filmato è disponibile non solo in apertura a questa news, ma anche sul Canale YouTube di Everyeye. Non ci resta dunque che lasciarvi alla scoperta del nostro provato ed augurarvi una buona visione!



Il servizio xCloud, lo ricordiamo, è pronto a debuttare come parte integrante dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, proponendo un catalogo composto di oltre 100 giochi accessibili in streaming. Per ogni dettaglio legato alla proposta Microsoft, sulle pagine di Everyeye trovate tutte le informazioni su prezzo, dispositivi e giochi supportati da xCloud.