xCloud: il DualShock 4 di Sony sarà perfettamente compatibile

Microsoft ha annunciato che xCloud arriverà a settembre incluso in Xbox Game Pass Ultimate e al tempo stesso ha svelato anche nuovi controller su licenza, confermando anche il pieno supporto per il DualShock 4.

Non sarà necessario acquistare uno dei nuovi controller xCloud per giocare, ovviamente i giocatori potranno utilizzare il controller wireless Xbox (modello standard o Elite Controller) e anche il DualShock 4, come confermato dalla stessa Microsoft e da Tom Warren di The Verge. Il joypad di PlayStation 4 sarà pienamente compatibile con xCloud via Bluetooth, notizia che Microsoft ha voluto ribadire dopo che Sony ha parlato di supporto parziale per il DS4 su PlayStation 5, con il controller di attuale generazione che potrà essere utilizzato solamente per giocare con i giochi per PS4.

Al lancio xCloud permetterà di accedere a oltre 100 giochi tra cui Minecraft Dungeons, Tell Me Why, Grounded, Wasteland 3, Sea of Thieves, Forza Horizon 4, Gears 5, Destiny 2, Yakuza Kiwami 2 e tanti altri, con le produzioni Xbox Game Studios disponibili sin dal day one.

Maggiori dettagli sull'app e sul funzionamento di xCloud potrebbero arrivare oggi pomeriggio dall'evento Samsung Galaxy Unpacked, con Microsoft e Samsung che sembrano aver unito le forze per una partnership che coinvolgerà xCloud e il nuovo Samsung Galaxy Note 20.