xCloud si evolve: l'app per il game streaming arriverà su Xbox One e Series X/S

Contestualmente all'annuncio della conversione dei server di xCloud all'hardware di Xbox Series X e alla promessa di renderlo presto disponibile su Smart TV e dispositivi come Google Chromecast, Microsoft conferma che il servizio in game streaming è destinato ad approdare anche su console Xbox.

Nel corso dell'importante briefing online organizzato dalle alte sfere del colosso tecnologico di Redmond per illustrare la rivoluzione Cloud di Microsoft, il boss della divisione Xbox Phil Spencer e il presidente Satya Nadella hanno infatti annunciato l'integrazione del proprio servizio in game streaming nell'interfaccia delle console verdecrociate di questa e della passata generazione, nella fattispecie Xbox One, Xbox Series X e Series S.

L'ingresso del servizio conosciuto originariamente come Project xCloud nell'ecosistema di applicazioni accessibili tramite console Xbox, unito al potenziamento dei server deputati a "macinare i dati di gioco", apre degli scenari inediti per gli abbonati a Xbox Game Pass.

L'arrivo del Cloud Gaming di Microsoft su console Xbox, infatti, consentirà ai possessori di Xbox One o Series S di attingere in remoto alla maggiore potenza computazionale di Xbox Series X per eseguire i videogiochi in streaming senza dover occupare spazio sull'hard disk del proprio sistema d'elezione. Un discorso, quest'ultimo, che cambia totalmente la prospettiva di chi possiede (o intende acquistare) Xbox Series S: il ricorso al Cloud di Microsoft può contribuire non poco a mitigare i problemi derivanti dalle dimensioni dell'SSD interno della "sorella minore" di Series X.

Sempre tramite l'app di xCloud per console Xbox, inoltre, sarà possibile utilizzare tale servizio come sorta di "vetrina digitale" per provare i titoli della vasta ludoteca di Xbox Game Pass prima di valutarne l'installazione su disco in locale. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.