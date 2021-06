xCloud: i giochi girano ora su Xbox Series X, il servizio è attivo anche su iOS

Arrivano a sorpresa nel corso della serata delle ottime notizie per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate interessati alle potenzialità di xCloud, ovvero il servizio di gaming in streaming targato Microsoft.

Un lungo post pubblicato sul portale ufficiale della divisione gaming del colosso di Redmond ha infatti svelato che da ora è possibile utilizzare un browser web per usufruire della versione 'potenziata' del servizio, visto che da oggi i server sfruttano la potenza di Xbox Series X e non delle console di vecchia generazione. Ciò permette di avere un'esperienza più fluida con un limite di risoluzione fissato al momento di 1080p a 60 fotogrammi al secondo. Qualsiasi gioco avviato, a prescindere dall'esistenza o meno di un upgrade, girerà in remoto su una Xbox Series X e grazie a questa novità si godrà di una serie di migliorie che non saranno legate esclusivamente al comparto grafico.

Non meno importante è poi la conferma dell'arrivo del servizio anche sui dispositivi Apple, dal momento che tramite browser sarà possibile per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate giocare tutti i titoli della libreria supportati senza alcun tipo di limitazione. Microsoft ha inoltre svelato di avere in programma l'introduzione dei controlli touch per un numero di giochi sempre maggiore, sebbene xCloud vanti la compatibilità con una vasta gamma di periferiche tra le quali troviamo i controller Xbox One e Xbox Series X|S.

