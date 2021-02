xCloud: giochi next gen ancora più evoluti grazie al game streaming, per Microsoft

Il responsabile della divisione xCloud di Microsoft, James Gwertzman, ritiene che la tecnologia del game streaming sarà determinante per accelerare lo sviluppo dei giochi futuri ed evolverne gli universi digitali, sia dal punto di vista squisitamente grafico che ludico tra IA e fisica.

Nel corso dell'ultima intervista concessa a Game Rant, il General Manager di Microsoft per i servizi in game streaming ha approfondito la questione dei giochi next gen open world basati sul cloud e discusso delle infinite opportunità offerte da questa tecnologia.

L'ex CEO e fondatore di PlayFab parte dalla constatazione che "nel settore ci sono determinate priorità e prospettive per migliorare lo sviluppo dei videogiochi. C'è però un tema poco affrontato nelle discussioni sui punti deboli del settore ed è quello rappresentato dalle grandi potenzialità che il cloud può dare nell'accelerare la creazione di giochi. Una volta che un tuo titolo viene proposto su cloud, la sua distribuzione diventa più fluida. Lo abbiamo visto con xCloud, dove tutto è iniziato come semplici rack di Xbox stipate in data center per lo streaming".

Il prossimo step evolutivo del cloud gaming, a detta di Gwertzman, sta già avvenendo grazie all'esperienza maturata con titoli come Microsoft Flight Simulator e consiste nel "fornire agli sviluppatori gli strumenti per creare giochi eseguiti nativamente su GPU nel cloud o titoli in cui puoi permetterti di creare ambienti digitali enormi con molti utenti in multiplayer. Con il cloud gaming si possono creare esperienze dove i giocatori possono interagire fra loro in modi nuovi. Inizialmente queste tecnologie aiuteranno i designer nel distribuire i loro progetti grafici o videogiochi senza la necessità di possederne l'hardware adatto in locale, ma in futuro vedremo gli sviluppatori sfruttare l'esperienza maturata e creare giochi impossibili da realizzare senza il cloud".