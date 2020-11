xCloud e giochi Xbox in streaming sulla TV: l'app arriverà nel 2021, promette Phil Spencer

Nel corso di un'intervista concessa a The Verge, Phil Spencer di Microsoft ha confermato che l'app TV per accedere in streaming al catalogo di xCloud e ai giochi Xbox sarà disponibile nel corso del prossimo anno.

Alla redazione della nota testata giornalistica a tema tecnologico e videoludico, il boss della divisione Xbox della casa di Redmond ha candidamente ammesso che il suo team sta lavorando su di una vera e propria "app TV di Xbox". Ai microfoni di The Verge, Spencer spiega infatti che "penso che la lanceremo entro i prossimi 12 mesi".

Quanto all'idea ventilata dai redattori di The Verge di non limitare tale app alle funzioni di xCloud ma di utilizzarla per trasporre in streaming l'intero ecosistema di giochi e servizi Xbox, il dirigente di Microsoft riferisce che "non credo ci sia nulla che ci possa fermare dal fare una cosa simile in futuro".

Nei mesi scorsi, Phil Spencer ha espresso un concetto simile riferendosi alla volontà di Microsoft di immettere sul mercato una sorta di TV Stick per xCloud nel 2021: le ultime dichiarazioni del dirigente americano, però, chiariscono in maniera definitiva le ambizioni della casa di Redmond nel guardare al futuro del brand Xbox come ad un ecosistema multipiattaforma e slegato dal destino di una singola console.

Intanto, ricordiamo a chi ci segue che sono già partiti i test di xCloud su PC, seppur con tutte le limitazioni imposte dalla risoluzione massima e dal livello di dettaglio ottenibile lato server dall'hardware che, attualmente, continua ad essere basato su Xbox One S ma con la concreta possibilità che in futuro sappia sfruttare le risorse computazionali di Xbox Series X.