XCloud: Microsoft ha ridotto 'a zero' gli investimenti, Fortnite un successo marginale

Continuano ad emergere a valanga le informazioni riservate di Microsoft, trapelate in rete a causa di un leak dei documenti presentati durante il processo contro la Federal Trade Commission. Questa volta si parla di Xbox Cloud Gaming, e delle prestazioni al di sotto delle aspettative del servizio dedicato al gioco in streaming.

Durante una sessione privata di domande e risposte, Phil Spencer ha dichiarato che, alla luce dei risultati non esaltanti raggiunti negli scorsi mesi, la dirigenza Microsoft ha deciso di ridurre praticamente a zero gli investimenti per l'espansione di Xbox Cloud Gaming.

"Quindi, qual è d'ora in avanti il piano con Xbox Cloud Gaming?", è stata la domanda rivolta al leader di Microsoft Gaming. "Non è chiaro", ha esordito Spencer. "Come ho detto, ridurremo davvero gli investimenti a zero nel mentre attendiamo di individuare uno spazio adatto con il servizio di streaming dei giochi Xbox, specificatamente per i device mobile".

Stando così le cose, Spencer non è sembrato convinto nel cercare di espandere il servizio ed investire altri fondi. A lasciare spazio ai dubbi è stato il successo "marginale" di Fortnite su Xbox Cloud Gaming, che pure era stato rimosso dall'Apple Store e risulta accessibile anche senza Xbox Game Pass, trattandosi di un free-to-play.

Cosa fare, quindi, per migliorare la posizione di Xbox Cloud Gaming? "Fondamentalmente, credo che senza giochi nativi come parte dell'offerta Xbox non riusciremo a fare leva sul mercato mobile", ha detto Spencer. Non per nulla, Microsoft ha dichiarato di aver tentato l'acquisizione di Activision soprattutto per espandersi nel mondo mobile grazie a King.