xCloud: in arrivo i giochi in streaming a 1080p? Lo suggeriscono gli ultimi test Microsoft

Sulla scorta delle anticipazioni condivise dai giornalisti di WindowsCentral, Microsoft starebbe conducendo dei test per consentire agli utenti Xbox Game Pass Ultimate di aumentare fino a 1080p la risoluzione dei giochi in streaming su xCloud.

Le informazioni raccolte da Windows Central sono accompagnate da alcuni scatti che ritraggono la versione xCloud di Hellblade Senua's Sacrifice girare su di uno schermo PC in 720p (l'attuale risoluzione massima raggiunta dal sistema "su nuvola") e delle foto che immortalano appunto i test condotti sul medesimo gioco ma, questa volta, alla risoluzione di 1080p.

A voler dar retta a queste anticipazioni, quindi, sembra proprio che Microsoft stia lavorando alacremente per consentire ai propri utenti di giocare in Full-HD su xCloud, con una ludoteca che comprende i giochi Xbox di EA Play e, ovviamente, l'intero catalogo dei titoli del Game Pass.

Le ultime indiscrezioni sull'aumento a 1080p della risoluzione dei giochi fruibili sulla piattaforma cloud di Microsoft fanno seguito ai leak dell'interfaccia PC di xCloud condivisi a metà febbraio dalla redazione di The Verge. A prescindere dalle sorprese che attendono per i prossimi mesi gli iscritti a Xbox Game Pass, la casa di Redmond guarda al futuro dell'industria videoludica e non nasconde la propria volontà di proporre giochi sviluppati nativamente su cloud.