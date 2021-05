xCloud è il 'nuovo' 3DS? Arriva il supporto ai controlli su sistemi dual screen

Mentre prosegue il lavoro sull'ottimizzazione dell'interfaccia di Xbox Series X/S e sul potenziamento di funzioni come FPS Boost o Quick Resume, i progettisti del Team Xbox si appresta a introdurre il supporto ai controlli di Project xCloud sui sistemi mobile dual screen.

Questo importante aggiornamento delle funzionalità del servizio in game streaming della casa di Redmond è già disponibile per tutti i possessori di Microsoft Surface Duo, il nuovo smartphone pieghevole dell'azienda statunitense basato su Android e caratterizzato da un layout con doppio schermo touch.

Nell'annunciare questa novità, il Chief Product Officer di Microsoft Panos Panay invita gli acquirenti di Surface Duo e, in futuro, tutti gli utenti in possesso di un sistema dual screen ad attendersi questo aggiornamento. Come possiamo intuire ammirando l'immagine esplicativa con Minecraft Dungeons pubblicata da Panay, il sistema in questione rileverà in automatico l'utilizzo di un dispositivo dual screen e si premurerà di riadattare il layout dei pulsanti per spostare sullo schermo inferiore tutti i tasti virtuali.

Chi possiede un Microsoft Surface Duo può già utilizzare questa funzione negli oltre 50 giochi xCloud del catalogo degli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate che supportano già i controlli touch. Intanto, la casa di Redmond prosegue il suo impegno per aggiornare le server farm di xCloud con le blade di Xbox Series X per migliorare la grafica, la risoluzione e l'input lag dei giochi da fruire in streaming sulla piattaforma cloud di Microsoft.