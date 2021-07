xCloud su PC: come si fa ad attivare il servizio in streaming di Microsoft?

Nel corso degli ultimi giorni il nome di xCloud è tornato sulla bocca di tutti grazie ad un doppio annuncio da parte di Microsoft: prima quello dell’attesissima migrazione di tutti i server del servizio su console Xbox Series X, seguito dall’estensione del servizio anche sui browser PC e sui dispositivi Apple.

Attualmente il servizio di Xbox Cloud Gaming è infatti disponibile non solo su console Xbox e dispositivi mobile come smartphone e tablet, ma anche su qualunque tipo di PC grazie alla possibilità di essere utilizzato tramite browser, in modo da poter giocare a qualunque titolo di vecchia e nuova generazione appartenente al catalogo senza gravare minimamente sulle prestazioni della propria macchina e senza quindi alcun tipo di limitazione, a patto di possedere una connessione sufficientemente prestante. Vediamo quindi come si fa ad attivare il servizio di xCloud direttamente dal browser su PC.

Per prima cosa, dirigetevi all’interno della pagina principale del sito dedicato a Xbox Cloud Gaming, all’interno del quale troverete un comodo riassunto di tutte le informazioni che potrebbero esservi utili per poter usufruire del servizio nel miglior modo possibile. Assicuratevi di possedere per prima cosa un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, senza il quale non potrete accedere al servizio di xCloud, dopodiché effettuate l’accesso al sito utilizzando lo stesso account sul quale è attivo l’abbonamento e potrete poi lanciarvi direttamente all’interno dell’azione.

Dopo aver effettuato l’accesso correttamente verrete infatti reindirizzati alla homepage di xCloud, all’interno della quale potrete selezionare il titolo che avete intenzione di giocare tra le centinaia di prodotti diversi disponibili all’interno del catalogo del servizio. Dopo un breve caricamento, che comprende anche la sincronizzazione di eventuali salvataggi già presenti all’interno del vostro account Xbox grazie alla funzionalità di cross-save delle piattaforme Microsoft, verrete catapultati direttamente nel gioco, che girerà nativamente su una Xbox Series X e verrà riprodotto ad una risoluzione di 1080p e ad un framerate di 60 fps stabili - a patto naturalmente che la vostra connessione sia abbastanza potente da soddisfare i requisiti necessari per ottenere questo risultato in termini di prestazioni. Da questo punto di vista, Microsoft stessa consiglia di utilizzare il servizio di xCloud tramite una connessione Wi-Fi 5 Ghz con una velocità minima di 10 Mbps, in modo tale da ottenere prestazioni fluide alla risoluzione di 1080p e ridurre al minimo i fenomeni di input lag.

Dispositivi e versioni supportate

Nonostante l’estrema versatilità del servizio di cloud gaming di Microsoft, non tutte le piattaforme e i dispositivi sono in grado di supportarlo; vediamo nel dettaglio quali sono invece i dispositivi compatibili:

Android - la versione Android del servizio richiede un dispositivo con una versione del sistema operativo pari alla 6.0 o superiore e una connessione Bluetooth in versione 4.0 o successiva

- la versione Android del servizio richiede un dispositivo con una versione del sistema operativo pari alla 6.0 o superiore e una connessione Bluetooth in versione 4.0 o successiva iOS - i dispositivi compatibili in questo caso sono solamente quelli con iOS 14.4 o successivi e Bluetooth 4.0 o successivi

- i dispositivi compatibili in questo caso sono solamente quelli con iOS 14.4 o successivi e Bluetooth 4.0 o successivi PC - per usufruire del servizio tramite browser dovrete disporre di sistema operativo Windows 10 nella versione distribuita ad ottobre 2020 o successive e, nel caso di utilizzo di un controller wireless, una versione di Bluetooth pari alla 4.0 o successive

Controller supportati

I controller attualmente supportati dal servizio e che possono dunque essere utilizzati per giocare in streaming con xCloud sono: