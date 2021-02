xCloud per PC e iOS e via browser: The Verge diffonde i primi screenshot dell'interfaccia

I giochi in streaming di Microsoft arriveranno presto su PC e iOS giocabili via browser, in attesa di saperne di più The Verge ha pubblicato le prime due immagini dell'interfaccia grafica della piattaforma della casa di Redmond.

Le immagini pubblicate da The Verge mostrano una interfaccia piuttosto snella e minimale, non troppo diversa rispetto a quella vista sui dispositivi Android. In alto a destra troviamo una box per la ricerca mentre al centro è presenta la schermata d'inizio con le categorie, ogni gioco viene rappresentato all'interno di un box rettangolare, riprendendo quindi l'aspetto della UI Xbox. Vi basterà lanciare un gioco per vedere il browser attivarsi in full screen automaticamente.

Al momento purtroppo non ci sono altri dettagli, xCloud dovrebbe fare il suo debutto nell'app Xbox per Windows 10 e via web questa primavera, compatibile con Safari, Chrome e Edge. Sempre quest'anno Microsoft dovrebbe pubblicare l'app Xbox per Smart TV, come ulteriore passo per il completamento della strategia che vuole la casa di Redmond impegnata nel far girare i giochi Xbox "su qualsiasi dispositivo dotato di uno schermo" come profetizzato in passato da Phil Spencer.

Tra gli ultimi rumor si parla anche di uno stick TV per xCloud anche questo commercializzato presumibilmente nel corso dell'anno, tuttavia Microsoft non ha mai confermato nulla in proposito.