xCloud tra PC, TV e mobile: in futuro arriverà 'su tutti gli schermi', promette Spencer

Nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti di The Verge, Phil Spencer ha delineato la strategia a medio-lungo termine di Microsoft per il cloud gaming e spiegato che la casa di Redmond prevede di portare i servizi offerti da Project xCloud "su tutti gli schermi".

"Nel corso del tempo continueremo a espandere il modo in cui introduciamo lo streaming come parte della nostra piattaforma", ha esordito il boss della divisione Xbox di Microsoft prima di riallacciarsi all'arrivo di xCloud su Xbox Game Pass Ultimate a settembre e specificare che "per il lancio, xCloud sarà inserito nell'offerta di Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi. Pensiamo che sia un buon pubblico con cui cominciare, ed è un pubblico che ama cimentarsi in molti giochi. Ma vogliamo portare Project xCloud su ogni schermo che può effettuare lo streaming di videogiochi".

Essendo perfettamente consapevole delle sfide tecnologiche da affrontare e superare prima di riuscire a portare xCloud su qualsiasi schermo in grado di connettersi a una linea internet sufficientemente veloce da poter gestire il flusso di dati generato dal cloud gaming, Spencer sottolinea come "in questo momento ci stiamo concentrando su xCloud per le piattaforme mobile. Ci sono discussioni in corso e stiamo lavorando in tal senso".

Volengo il proprio sguardo al futuro, il dirigente del colosso tecnologico americano ipotizza un'evoluzione per la piattaforma di xCloud che gli consentirà di "rendere il cloud gaming facile come lo è attualmente lo streaming della musica o dei video, dove posso inviarti una traccia di Spotify o un link per eseguire lo streaming in un istante".