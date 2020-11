xCloud sposa EA Play: si potrà giocare su mobile a ME Andromeda, DA Origin e altri titoli

Oltre all'annuncio della nuova infornata di giochi gratis su Xbox Game Pass, giunge anche la conferma dell'approdo su xCloud di diversi titoli EA Play. Gli abbonati a Game Pass Ultimate potranno quindi accedere in streaming su mobile ad alcuni tra i giochi Electronic Arts più importanti dell'attuale generazione.

Tra i primi prodotti EA che, dal 10 novembre, si apprestano ad entrare a far parte del catalogo di titoli da fruire nel nuovo servizio videoludico "su nuvola" di Microsoft, è davvero impossibile non segnalare i kolossal ruolistici di BioWare Dragon Age Inquisition e Mass Effect Andromeda.

Senza indugiare oltre, eccovi la lista completa dei giochi EA Play fruibili su mobile tramite xCloud:

Dragon Age: Inquisition

Madden NFL 20

Mass Effect: Andromeda

Mirror’s Edge Catalyst

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2

The Sims 4

Unravel 2

Sempre a partire dal 10 novembre, ricordiamo infine a chi ci segue che EA Play entrerà in Xbox Game Pass Ultimate e consentirà a tutti gli abbonati al servizio verdecrociato di accedere su Xbox One, Xbox Series X e Series S a un catalogo supplementare di giochi targati Electronic Arts come FIFA 20 e Star Wars Jedi Fallen Order.

Sapevate inoltre che da oggi, 9 novembre, Game Pass Ultimate regala 30 giorni di Disney+? Il mese di prova, riscattabile fino al 31 gennaio 2021, garantisce l'accesso a film come Avenger's Endgame e a serie TV come The Mandalorian.