xCloud in test su PC: primo video dei giochi Xbox Game Pass in streaming su computer

I giornalisti di Windows Central mostrano in video i risultati dei primi test condotti sul client PC di xCloud, il servizio in game streaming che permette di accedere alla libreria dei giochi Xbox Game Pass su sistemi mobile e, tra non molto, direttamente da un computer Windows 10.

Nel filmato, il redattore di Windows Central Jez Corden si cimenta in una sfida "su nuvola" ad Halo The Master Chief Collection per dimostrare la fattibilità del servizio su PC. In base alle analisi e ai giudizi espressi dallo stesso Corden, xCloud su PC adotta un'applicazione espressamente progettata per l'ecosistema di Windows 10 ma si appoggia alla medesima infrastruttura accessibile attualmente su tablet e smartphone Android dagli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

A parità di velocità di connessione, quindi, l'editorialista di Windows Central conferma che la trasposizione PC di xCloud non presenta alcun problema nella latenza delle immagini o degli input, pur sottolineando l'assenza di opzioni per aumentare la risoluzione (ancorata sui 720p a prescindere dal monitor o dalla qualità della rete) e l'impossibilità di selezionare la piattaforma di origine del gioco desiderato.

Mentre aspettiamo di conoscere le tempistiche per il lancio ufficiale del servizio in game streaming di Microsoft su PC, vi ricordiamo che xCloud ha sposato EA Play e accolto le versioni cloud di diversi videogiochi di Electronic Arts come Mass Effect Andromeda o Dragon Age Origins.