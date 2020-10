xCloud e Xbox Game Pass: aggiunti i controlli touch in 10 giochi

Catherine Gluckstein del team di Project xCloud interno a Microsoft conferma l'aggiunta dei controlli touch in ben dieci videogiochi accessibili in streaming tramite l'app mobile per sistemi Android di Xbox Game Pass.

Come spiega la stessa dirigente della casa di Redmond, il lavoro svolto sui controlli touch in questa nuova infornata di giochi ha seguito i consigli e i suggerimenti provenienti dai tester che hanno provato la demo di Gears 5 su xCloud e, soprattutto, da coloro che hanno attivato questa funzione in titoli come Hellblade Senua's Sacrifice e Minecraft Dungeons.

Eccovi allora l'elenco completo dei titoli che a partire da oggi, 22 ottobre, possono essere giocati su xCloud senza l'ausilio di un pad tradizionale ma attraverso i controlli touchscreen:

Dead Cells

Guacamelee! 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hotshot Racing

Killer Instinct

New Super Lucky’s Tale

Slay the Spire

Streets of Rage 4

Tell me Why

UnderMine

A detta di Gluckstein, da qui ai prossimi mesi i controlli touch saranno aggiunti a tanti altri videogiochi del catalogo di Xbox Game Pass per PC, Xbox One o Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che da oggi Rainbow Six Siege Deluxe è gratis su Game Pass, con tanto di pacchetti aggiuntivi sugli Operatori dell'Anno 1 e 2.