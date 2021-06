xCloud su Xbox One permetterà di giocare Starfield, RedFall e altre esclusive Series X

A quanto pare i piani di Micorosft sono molto chiari quando si parla di gaming in streaming e, stando alle ultime dichiarazioni del colosso di Redmond, grazie a xCloud le vecchie Xbox One non diverranno obsolete.

Ecco quanto dichiarato dall'azienda in un recente post sul sito ufficiale:

"Per tutti i milioni di giocatori che utilizzano una console Xbox One, sappiate che stiamo per fornire nuovi dettagli su come porteremo molti dei giochi in arrivo esclusivamente sulla nuova generazione come Microsoft Flight Simulator anche sulla vostra console tramite Xbox Cloud Gaming, così come su dispositivi mobile, tablet e browser."

Sembrerebbe quindi che il prossimo debutto di xCloud su Xbox One abbia uno scopo ben preciso: non lasciare indietro i giocatori che non hanno ancora effettuato il salto su console next-gen. Grazie ad un servizio come quello Microsoft, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare non solo le future esclusive Xbox Series X|S come RedFall, Starfield e Microsoft Flight Simulator ma anche i titoli di terze parti non disponibili su Xbox One e facenti parte del catalogo del pass.

Insomma, queste dichiarazioni rappresentano un altro punto a favore della strategia di Microsoft legata al suo Xbox Game Pass.

Sapevate che Xbox Cloud arriverà presto su iOS e iPadOS?