xCloud, Xbox One e Series X: in arrivo la connessione contemporanea tra più sistemi?

Con la partenza ormai prossima di xCloud e in vista dell'arrivo a novembre di Xbox Series X, la divisione videoludica di Microsoft si sta preparando per introdurre una funzionalità che, entro breve, sarà resa necessaria dalla convivenza di molteplici servizi e sistemi Xbox.

La redazione di WindowsCentral riferisce infatti che la casa di Redmond si sta attivando affinché venga rimossa la restrizione che obbliga gli utenti Xbox Live ad accedere ad un solo sistema o servizio alla volta.

In base alle informazioni ottenute da WC, Microsoft ha infatti deciso di sbloccare la funzione che permetterà a tutti i possessori di un account Xbox Live di accedere in contemporanea a più di una piattaforma, sia essa rappresentata da xCloud, Xbox One o Series X (con sullo sfondo i mai sopiti rumor su Xbox Series S).

In questo modo, l'utenza Xbox potrà servirsi del proprio account per accedere su smartphone a xCloud e consentire ai membri della propria famiglia di utilizzare una console Xbox per fruire i contenuti di servizi come Netflix o Disney+. Tale funzione, è bene specificarlo, dovrebbe limitarsi alla sola fruizione di contenuti non videoludici: a quanto sembra, non sarà perciò possibile utilizzare il medesimo account per accedere in contemporanea a xCloud su mobile e, ad esempio, al Game Pass su console.

Nell'attesa di ricevere un chiarimento da parte del colosso tecnologico statunitense, vi ricordiamo che xCloud aprirà ufficialmente i battenti il 15 settembre anche in Italia e sarà accessibile "gratuitamente" per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Nel frattempo, è attiva una nuova Beta di xCloud per l'utenza Game Pass Ultimate.