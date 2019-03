XCOM 2 e Cities Skylines in prova gratuita su Steam per tutto il weekend

Le versioni PC di XCOM 2 e Cities Skylines sono i protagonisti dell'ultima iniziativa promossa da Valve per consentire agli utenti di Steam di giocare e fruire gratuitamente dei due titoli per tutto il prossimo weekend.

Come illustrato nella nostra recensione di Cities Skylines, il gestionale cittadino di Colossal Order ha saputo conquistare il pubblico e la critica sin dal lancio, avvenuto nel 2015 su PC e tra il 2017 e il 2018 su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, per l'efficacia con cui gli autori finlandesi hanno ammodernato le formule ludiche dei capolavori del passato, a cominciare ovviamente da SimCity.

Anche per XCOM 2, i giudizi entusiastici della community e dei giornalisti di settore del secondo atto del reboot strategico di Firaxis Games e Feral Interactive di questa storica serie hanno permesso agli autori statunitensi di gettare delle solidissime basi per lo sviluppo di XCOM 3 che, a quanto pare, sarebbe già partito in vista della next-gen.

Nel medesimo periodo in cui sarà possibile giocare gratuitamente su Steam, sia XCOM 2 che Cities Skylines saranno proposti con un generoso sconto del 75% per coloro che vorranno approfittare della promozione. Sapevate inoltre che Valve ha intenzione di effettuare a breve un corposo redesign della piattaforma digitale di Steam?