XCOM 2 Collection registrato per Nintendo Switch: avvistamento in Corea del Sud

Nel corso della giornata odierna, domenica 16 febbraio, i database del rating board della Corea del Sud hanno attirato l'attenzione della community videoludica.

Come vi abbiamo già segnalato, infatti, all'interno di quest'ultimo è stata infatti avvistata una scheda di registrazione per una versione Nintendo Switch di Catherine: Full Body, recente riedizione del titolo Atlus Catherine. Ora, nuovamente dalle pagine di Nintendo Everything, giunge un'ulteriore segnalazione. Il catalogo dell'ente sudcoreano include al suo interno anche riferimenti ad una versione Nintendo Switch di XCOM 2 Collection. Anche in questo caso, la registrazione risale al gennaio 2020, risultando dunque decisamente recente.

La raccolta, lo ricordiamo, include al suo interno l'intero gioco strategico, ma anche alcuni contenuti aggiuntivi. Tra questi ultimi, figurano l'espansione di XCOM 2 War of the Chosen ed i seguenti quattro DLC:

Pacchetto guerriglieri della Resistenza;

Figli dell'anarchia;

Cacciatori di alieni;

L'ultimo regalo di Shen;

La presenza dei due titoli all'interno del rating board sudcoreano ha aperto la strada addi nuovi porting per la console della Casa di Kyoto. Ad ora, tuttavia, non è giunta in tal senso alcuna conferma ufficiale. In attesa di eventuali ulteriori informazioni, ricordiamo che attualmente la community legata alla Grande N è in attesa dell' annuncio di un nuovo Nintendo Direct