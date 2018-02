XCOM 2 Collection sarà pubblicato anche su PlayStation 4 e Xbox One

Già disponibile in versione PC,sarà pubblicato nel corso dei prossimi mesi anche su PlayStation 4 e Xbox One, come annunciato su Twitter dagli sviluppatori di

Chi acquisterà XCOM 2 Collection entrerà in possesso della più completa edizione dell'apprezzato secondo capitolo della serie strategica a turni: si avrà infatti diritto al gioco base, ai DLC e alla corposa espansione War of the Chosen. Sfortunatamente, non è stata comunicata una data di lancio per la versione console della Collection, quindi non ci rimane che attendere aggiornamenti da parte di Firaxis.

XCOM 2 è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. L'edizione Collection è già disponibile per PC, Mac, e Linux, mentre arriverà prossimamente anche su console PlayStation 4 e Xbox One.