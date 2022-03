XCOM 2, Firaxis staccherà la spina al multiplayer online su PC: ecco quando

Con un nuovo aggiornamento ufficiale, gli sviluppatori di Firaxis Games hanno confermato che il supporto alle modalità multiplayer online di XCOM 2 su PC cesserà definitivamente alla fine del mese di marzo.

Seppur sofferta, la decisione di Firaxis si è rivelata necessaria per ottenere una più efficiente gestione delle risorse interne della software house. Evidentemente, la scelta è stata presa anche perché le modalità multiplayer online dello strategico in tempo reale non sono più in voga come lo erano sei anni fa, quando il titolo fece il suo debutto sul mercato.

Il comparto multigiocatore di XCOM 2 permette ai giocatori di affrontarsi sul campo di battaglia in squadre costituite da soldati umani ed alieni. Con l'arrivo dell'espansione War of the Chosen, il team di sviluppo aveva aggiunto una modalità Sfida con tanto di leaderboard online.

Firaxis ha confermato che "ritirerà i servizi per il multiplayer e la Challenge Mode della versione Steam" di XCOM 2 il 28 marzo 2022 (apparentemente la decisione non coinvolge la versione per Mac). Lo studio, noto anche per la serie di Civilization ed attualmente impegnata su Marvel's Midnight Suns, ha aggiunto che "la decisione di ritirare questi servizi non è stata presa a cuor leggero, ma ci consente di riorganizzare le nostre risorse".

Avete dunque ancora poche settimane per godervi l'offerta multigiocatore dell'RTS Sci-Fi. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di XCOM 2.