XCOM 2 è giocabile gratuitamente su Steam per le prossime 48 ore

Buone notizie per i fan degli strategici a turni: per le prossime 48 ore su Steam sarà possibile giocare gratuitamente a XCOM 2, uno degli esponenti del genere più apprezzati degli ultimi anni.

Ma non è finita qui: alla fine della prova gratuita potrete acquistare il gioco a prezzo scontato. Firaxis Games e 2K hanno infatti lanciato una serie di promozioni dedicate al franchise. Fino al 16 ottobre potrete acquistare XCOM 2 a 16,39 euro (invece di 49,99 euro), XCOM 2 Digital Deluxe a 21,44 euro (invece di 64,99 euro), XCOM 2 Collection, pacchetto che include XCOM 2: Resistance Warrior Pack, XCOM 2: Reinforcement Pack, XCOM 2, XCOM 2: War of the Chosen e Tactical Legacy Pack, a 47,14 euro (invece di 114,96 euro), XCOM 2 + Steam Controller a 49,48 euro (invece di 104,98 euro) e, per finire, il bundle che comprende XCOM 2: War of the Chosen e Tactical Legacy Pack a 23,99 euro (invece di 39,99 euro).

XCOM 2 è ambientato venti anni dopo le vicende narrate in XCOM Enemy Unknown. Dopo aver vissuto per anni nell'ombra, le forze degli XCOM tornano a combattere per mettere fine all'occupazione aliena. Per ulteriori dettagli e informazioni sul gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione a cura di Carlo Cicalese.