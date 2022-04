XCOM 2 gratis su PC, il nuovo regalo di Epic Games Store

Sono ora disponibili i due nuovi giochi gratis di Epic Games Store e come di consueto il negozio digitale di Epic Games ha svelato anche i giochi in arrivo la prossima settimana, tra questi anche XCOM 2, gratis dal 14 al 21 aprile.

Se questa settimana è possibile scaricare gratis Rogue Legacy e The Vanishing of Ethan Carter, la proposta di giochi gratis della settimana che va dal 14 al 21 aprile include XCOM 2 e Insurmountable.

Insurmountable è "un gioco roguelike di avventura dove la morte permanente in cui dovrai superare montagne enormi. Grazie ad ambienti creati proceduralmente, ogni scalata sarà diversa dall'altra. Assicurati che i valori vitali del tuo scalatore non raggiungano la soglia critica per farlo restare in vita."

XCOM 2 non ha invece bisogno di presentazioni dal momento che parliamo dell'acclamato sequel di XCOM Enemy Unknown, nominato miglior gioco strategico del 2012. XCOM 2 viene offerto in versione completa ma purtroppo i DLC non sono inclusi, Epic Games Store regala solamente il gioco base, in ogni caso si tratta di un dono certamente gradito e destinato a fare la felicità di tutti gli amanti del genere. Una bella occasione per aggiungere alla propria ludoteca un grande classico a costo zero.