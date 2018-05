XCOM 2, Just Cause 3, For Honor e Call of Duty WWII giocabili gratis nel weekend

Ci avviciniamo a grandi passi verso il fine settimana e per l'occasione vi segnaliamo quattro titoli giocabili gratuitamente da oggi e fino a lunedì 7 maggio, ovvero Just Cause 3, XCOM 2, For Honor e Call of Duty WWII.

Nello specifico XCOM 2, For Honor e Just Cause 3 sono gratis su Xbox One per gli abbonati Xbox LIVE Gold, i quali potranno giocare liberamente per l'intero fine settimana, inoltre per tutto il weekend i tre giochi citati saranno in vendita a prezzo scontato rispettivamente del 67% e dell'80% nel caso di JC3.

Call of Duty WWII è invece protagonista del Free Weekend di Steam, tutti gli utenti possono aggiungere il titolo alla propria libreria e giocare liberamente fino al 7 maggio. Nel weekend, inoltre, il gioco è in vendita al prezzo di 38.99 euro anzichè 59.99 euro, con uno sconto pari al 35% sul prezzo di listino.

Una buona occasione per passare un fine settimana di divertimento a costo zero. Avete già deciso quale gioco provare?