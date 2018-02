XCOM 2 si aggiorna a sopresa con il supporto a Xbox One X

Come segnalato sulle pagine di Windows Central, sembra che poche ore fa, senza fare alcun annuncio,abbia aggiornato, introducendo il tanto atteso supporto a Xbox One X.

Le esatte migliorie disponibili su Xbox One X al momento non sono note, ma pare che la resa visiva sia più nitida e che il framerate sia più stabile rispetto a quanto visto su Xbox One standard. Per il momento Firaxis Games non si è espressa sulla vicenda, per avere informazioni più dettagliate non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo vi ricordiamo che recentemente il publisher ha annunciato che XCOM 2 Collection (raccolta che include il gioco base, i DLC e l'espansione War of the Chosen) arriverà anche su Playstation 4 e Xbox One.