XCOM 3 si farà? 'Non ne so nulla al momento', afferma il director della serie

Firaxis è al momento fortemente concentrata sul supporto post-lancio di Marvel's Midnight Suns, il suo apprezzato RPG tattico incentrato sui supereroi Marvel. Il team di sviluppo sta un poco alla volta perfezionando i prossimi contenuti in arrivo per il gioco e, almeno per adesso, non sembra esserci spazio per altri progetti.

Sono in molti a chiedersi se prima o poi Firaxis avvierà i lavori su un nuovo episodio di XCOM, amatissima serie strategica a turni il cui ultimo gioco principale, XCOM 2, risale ormai al 2016. In un'intervista di giugno 2022 il director della serie, Jake Solomon, aveva assicurato che la serie di XCOM sarebbe ritornata prima o poi, tuttavia ad oggi tutto tace sul futuro del brand e, con molta probabilità, continuerà ad essere così ancora per un po' di tempo.

E' lo stesso Solomon, director anche di Marvel's Midnight Suns, che lascia intendere in un'intervista con VGC come non ci sia alcun piano in azione per realizzare un eventuale XCOM 3: "Personalmente, al momento non ho nessuna informazione in tal senso e lo dico perché, per davvero, ieri stavo lavorando agli outfit ed i colori alternativi di Morbius, dunque non sto sopra XCOM. Non ho alcuna agenda segreta, non sono nulla a proposito di XCOM a questo punto", afferma Solomon riconoscendo in ogni caso la grande richiesta dei fan per un proseguo del franchise.

Nella speranza di sentire presto parlare del futuro di XCOM, ricordiamo nel frattempo che è disponibile il DLC di Deadpool per Marvel's Midnight Suns, che amplia ulteriormente l'offerta dell'ultima fatica targata Firaxis.