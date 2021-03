XCOM Chimera Squad in arrivo su PS4, Xbox One e Nintendo Switch?

XCOM Chimera Squad è stato pubblicato su PC nella primavera 2020, in realtà senza troppo clamore da parte del pubblico e della stampa internazionale. Il gioco potrebbe presto arrivare su console, almeno stando a quanto scovato nel database del PEGI.

Il PEGI ha infatti valutato le versioni Nintendo Switch, PS4 e Xbox One del gioco, c'è da dire però che 2K Games non ha mai annunciato l'arrivo di XCOM Chimera Squad su piattaforme diverse dal PC.

La pagina prodotto nel database del PEGI riporta però una piccola stranezza, la data di uscita indicata è fissata per il 26 marzo 2021, data già passata senza che il gioco sia stato pubblicato sulle piattaforme indicate. Potrebbe trattarsi di una indicazione datata e magari il lancio è stato rimandato, in attesa di conferme o smentite da parte del publisher non possiamo ipotizzare nulla di più concreto purtroppo.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di XCOM Chimera Squad: "Chimera Squad è un piccolo spin-off privo di particolari ambizioni, che allo stesso tempo, però, si fregia di uno degli incipit narrativi più originali e interessanti della serie. Con la scusa di mantenere l’ordine nella multiculturale Città 31, lo spin-off di Firaxis impone qualche gradita variazione a una formula quasi impeccabile."