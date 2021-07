XCOM Legends: 2K svela lo spin-off mobile, ecco i primi dettagli sul gameplay

Con il soft launch su Google Play della versione in anteprima di XCOM Legends, i rappresentanti di 2K confermano le voci di corridoio sull'imminente pubblicazione dello spin-off per sistemi mobile dell'iconica serie strategica di Firaxis.

A occuparsi dello sviluppo di questo progetto è Iridium Starfish, una sussidiaria californiana di Take-Two Interactive. Il titolo mutua l'esperienza gestionale e strategica del kolossal primigenio di XCOM per calarla in una dimensione arcade, votata all'immediatezza ma comunque dotata di una sua profondità, come spiegano gli stessi autori di Iridium Starfish.

In merito alla volontà di Take-Two di espandere la propria attività per abbracciare l'oceanica folla di videogiocatori su iOS e Android, un portavoce di 2K ha precisato ai microfoni di Eurogamer.net che "stiamo costantemente esplorando nuove esperienze per offrire ai nostri fan giochi di valore e il miglior intrattenimento possibile".

Sul fronte squisitamente contenutistico, Legends rielabora la formula classica di XCOM per proporre un gameplay arcade a turni suddiviso tra una campagna principale e sfide multiplayer PvP: la campagna prevede la difesa di settori invasi da ondate crescenti di alieni, mentre le arene PvP puntano a restituire un'esperienza più competitiva.

Per rimanere in tema, vi ricordiamo che in base alle ultime indiscrezioni fatte trapelare dal giornalista Jason Schreier, i ragazzi di Firaxis Games starebbero attualmente lavorando ad uno strategico in stile XCOM sugli eroi Marvel.