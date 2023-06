XDefiant: annunciato il peso del gioco e l'orario dell'open e closed beta

A seguito dell'ultimo Ubisoft Forward tenutosi negli scorsi giorni, la compagnia ha portato sul palco della presentazione anche l'atteso FPS della software house: finalmente è stata rivelata la finestra di lancio dell'FPS gratis XDefiant e, tra le tante cose, si è parlato ampiamente dell'Open Beta presto in arrivo.

Proprio grazie allo showcase di Ubisoft abbiamo avuto modo di scoprire che la prova gratuita del gioco uscirà nei prossimi giorni, ma fino ad oggi mancavano alcuni dettagli circa l'esatto orario di avvio dell'iniziativa. Nelle ultime ore, infatti, l'account Twitter di PlayStation Game Size ha svelato il peso dell'accesso anticipato nella sua versione 1.000.003 e gli orari della Closed Beta e della Open Session.

XDefiant peserà 28.501GB in totale, ma il tempo per procedere con il download permetterà a tutti gli utenti di prepararsi in tempo: la Closed Beta del titolo inizierà alle ore 19:00 del 20 giugno. Ci sarà modo di poter provare la versione preliminare del prodotto per parecchio tempo, così da garantire all'utenza di potersi fare un'opinione su quanto Ubisoft ha da offrire agli amanti delle produzioni videoludiche di stampo competitivo.

Per quel che riguarda la Open Beta, invece, sappiamo che essa inizierà alle 19:00 del 21 giugno. Il distacco è di sole ventiquattr'ore, ma entrambi gli accessi anticipati giungeranno al termine il 23 giugno alle ore 20:00. La chiamata alle armi è già arrivata e manca poco tempo prima di poter scendere sul campo di battaglia. Siete pronti a provare il prossimo gioco targato Ubisoft? Nell'attesa di poter dare il via alla festa con la Beta del progetto, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo su come se la cava lo sparatutto gratis XDefiant nel multiverso di Ubisoft.