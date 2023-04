XDefiant Closed Beta: date, supporto cross-play, armi, mappe e personaggi

Ubisoft ha annunciato la Closed Beta di XDefiant, lo sparatutto gratis ambientato nell'"Ubiverso" torna dopo qualche mese di silenzio e può essere provato per un periodo di tempo limitato su tutte le principali piattaforme.

La Closed Beta a attiva nel momento in cui scriviamo e andrà avanti fino al 23 aprile, con supporto per il Cross-Play su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Come si fa a partecipare? Per sbloccare l'accesso alla Closed Beta di XDefiant vi basterà registrarvi su www.playxdefiant.com e attendere di ricevere l'invito con il codice per scaricare il client.

Questa versione Beta di XDefiant include tutte le 14 mappe disponibili al lancio del gioco completo, quattro diverse fazioni ispirate alle serie Ubisoft, 24 armi, 44 allegati e 5 ordigni esplosivi. Le fazioni presenti sono The Cleaners (The Division), Libertad (Far Cry 6), Echelon (Splinter Cell) e Phantoms (Ghost Recon Phantoms), ognuna comprende tre diversi personaggi,ouno sarà disponibile da subito e gli altri due da sbloccare completando le missioni.

I progressi non potranno essere importati nel gioco tuttavia sarà possibile salvare fino a un massimo di dieci oggetti cosmetici da usare poi nella versione definitiva. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova della Closed Beta di XDefiant con le prime impressioni sul nuovo progetto del publisher francese.