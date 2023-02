Xdefiant: un codice a tempo permette di sbloccare il test gratis su PS5 e Xbox Series X|S

Se non siete stati selezionati per la prossima fase di test di XDefiant che coinvolgerà per la prima volta anche PlayStation 5 e Xbox Series X|S, potreste avere fortuna grazie ad uno speciale codice con un numero di utilizzi limitatissimo.

Pare infatti che Ubisoft stia diffondendo sui social alcuni codici che permettono ad un numero ristretto di giocatori di riscattare l'accesso ad una qualsiasi delle versioni della prossima Insider Session in partenza tra qualche ora. Per provare ad ottenere l'accesso, vi basterà effettuare l'accesso sul sito ufficiale e poi inserire il codice "LCJM-CANC-VD8D-4CXN" nella pagina dedicata al riscatto. Una volta completato questo processo, dovrete selezionare la piattaforma sulla quale siete intenzionati a giocare e, se tutto sarà andato a buon fine, riceverete via mail un codice da riscattare su PlayStation Store o Microsoft Store (chi sceglie il PC non deve fare nulla, poiché il gioco verrà automaticamente aggiunto alla libreria di Ubisoft Connect).

Sappiate inoltre che il codice può essere riscattato anche ora che il test è inattivo, poiché in questo modo vi sarà possibile effettuare il preload di tutti i file e iniziare a giocare sin dal primo minuto all'apertura dei server.

Avete già letto la nostra anteprima di XDefiant, lo sparatutto tattico gratis di Ubisoft?