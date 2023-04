XDefiant: come riscattare i codici per accedere alla Closed Beta su PC, PlayStation e Xbox

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, tutti i giocatori possono sbloccare un codice per accedere alla Closed Beta di XDefiant grazie ai Twitch Drops. Se avete seguito la nostra guida e non sapete come fare per utilizzare il codice ricevuto via mail o da un amico, ecco tutti i passaggi da seguire.

Una volta ricevuto il codice, occorre procedere con il suo riscatto sul portale ufficiale e non è possibile ottenere direttamente l'accesso alla fase di test su console o su PC. Eseguite l'accesso con le vostre credenziali Ubisoft Connect sul sito ufficiale e poi visitate la pagina adibita al riscatto dei codici: qui dovrete incollare il vostro codice e seguire le indicazioni a schermo per sbloccare la Closed Beta.

Nel caso in cui doveste selezionare il PC come piattaforma, non dovrete fare più nulla e il gioco apparirà come per magia nella libreria del vostro account Ubisoft Connect, il client ufficiale. Selezionando invece una qualsiasi console (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One o Xbox Series X|S), non sbloccherete subito la Closed Beta e vi verrà inviato un secondo codice via mail. Sarà questo il codice da riscattare direttamente su PlayStation Store o Microsoft Store. In entrambi i casi potrete sfruttare l'apposita opzione disponibile sulla versione web dei due negozi digitali (nel caso di Xbox è possibile anche riscattare il codice dallo store di Windows) oppure immettere la sequenza di numeri e lettere direttamente da console.

A questo punto non resta altro da fare che avviare il download della Closed Beta di XDefiant e iniziare a provare lo sparattuto in prima persona firmato Ubisoft. Se volete saperne di più sul gioco, magari per ingannare l'attesa durante il download, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro provato in anteprima della Closed Beta di XDefiant, che resterà attiva fino al prossimo 23 aprile 2023.