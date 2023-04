XDefiant: come sbloccare l'accesso alla Closed Beta e qualche skin gratis con Twitch

Nel corso della serata è stato dato ufficialmente il via ad una nuova fase di test a porte chiuse di XDefiant, lo sparatutto gratuito di Ubisoft con le fazioni provenienti da Splinter Cell, Far Cry, The Division e altri brand di successo. Se non siete stati selezionati dall'azienda francese, sappiate che esiste un modo per giocare ugualmente.

La Closed Beta di XDefiant può essere sbloccata su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S tramite i Twitch Drops ed è tutto molto semplice. Dopo aver effettuato l'accesso al sito ufficiale di Ubisoft, visitate la pagina relativa alle Informazioni Account e scorrete verso il basso per trovare la sezione degli Account Collegati. A meno che non l'abbiate già fatto, procedete con il collegamento del vostro profilo Twitch: sarà sufficiente cliccare sul tasto azzurro con su scritto Collega e poi seguire le istruzioni per eseguire il collegamento fra le due piattaforme. Per essere sicuri che tutto sia andato a buon fine, visitate anche il portale di Ubisoft dedicato ai Twitch Drops, così da verificare che il profilo sia abilitato a ricevere le ricompense gratis. Completato questo passaggio, non resta che trascorrere del tempo su una qualsiasi diretta che stia trasmettendo partite della Closed Beta e che abbia i drop attivati, così da accumulare progressi.

Ecco tutti gli obiettivi e le relative ricompense:

Guarda per 30 minuti e riscuoti la ricompensa "Closed Beta di XDefiant"

Guarda per 1 ora e riscuoti la ricompensa D50 Weapon Skin

Guarda per 2 ore e riscuoti la ricompensa MK22 Weapon Skin

Una volta superati i 30 minuti, recatevi nell'inventario di Twitch e cliccate sull'apposito tasto per riscattare la ricompensa: verrà quindi inviata una mail al vostro indirizzo con il primo codice da riscattare sul sito ufficiale. Con l'immissione di questa sequenza di numeri e lettere sbloccherete l'accesso alla Beta e dovrete poi decidere su quale piattaforma giocare: se sceglierete il PC, il gioco verrà automaticamente aggiunto alla vostra libreria di Ubisoft Connect, in alternativa dovrete attendere una seconda mail con il codice da riscattare su PlayStation o Xbox.

Occorre precisare che il drop dell'accesso alla Closed Beta di XDefiant sarà attivo solo per le prime 48 ore dall'apertura dai server, quindi avrete tempo solo fino al 15 aprile 2023 alle ore 19:00 italiane per accaparrarvi la ricompensa. Le due skin, quella per la pistola e quella per il fucile d'assalto, resteranno invece a disposizione degli utenti per tutta la durata del test e si potranno quindi ottenere fino alle ore 8:00 del 24 aprile 2023.

Se per qualche ragione non doveste avere l'opportunità di sbloccare la Closed Beta via Twitch, sappiate che i partecipanti delle precedenti sessioni di test hanno ricevuto alcuni codici da condividere con gli amici: sarà sufficiente che un vostro amico vi passi uno dei suoi codici per sbloccare il gioco su una qualsiasi piattaforma senza limiti di tempo.

Avete già dato un'occhiata alla nostra prova in anteprima della Closed Beta di XDefiant?