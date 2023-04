XDefiant: come sbloccare tutte le armi e i personaggi nella Closed Beta

Se siete riusciti ad accaparrarvi l'accesso alla Closed Beta di XDefiant, quasi sicuramente vorrete sbloccare ogni singola arma e personaggio disponibile in questa versione di prova. Dal momento che questi contenuti vanno ottenuti tramite il completamento delle sfide, ecco come fare per sbloccarli tutti.

Personaggi

Green (Purificatori di The Division): Esegui 50 uccisioni con il Drone Inceneritore

Esegui 50 uccisioni con il Drone Inceneritore Kersey (Purificatori di The Division): Esegui 50 uccisioni con Bomba Incendiaria

Esegui 50 uccisioni con Bomba Incendiaria Samir (Echelon di Splinter Cell): Esegui 100 uccisioni come Echelon

Esegui 100 uccisioni come Echelon Rafa (Echelon di Splinter Cell): Ottieni 50 supporti all'individuazione con il Visore

Ottieni 50 supporti all'individuazione con il Visore Beto (Libertad di Far Cry 6): Guarisci 5.000 punti salute con il potenziamento BioVida

Guarisci 5.000 punti salute con il potenziamento BioVida Seleste (Libertad di Far Cry 6): Guarisci 5.000 punti salute con El Remedio

Guarisci 5.000 punti salute con El Remedio Gorgon (Fantasmi di Ghost Recon): Blocca 10.000 punti danno con la Barriera Magnetica

Blocca 10.000 punti danno con la Barriera Magnetica Rhino (Fantasmi di Ghost Recon): Esegui 50 uccisioni con Scudo Blitz

Fucili d'assalto

M4A1: disponibile da subito

disponibile da subito M16A4: Esegui 50 uccisioni con colpo alla testa utilizzando fucili d'assalto

Esegui 50 uccisioni con colpo alla testa utilizzando fucili d'assalto AK-47: Infliggi 1.000 punti danno ai nemici usando fucili d'assalto

Infliggi 1.000 punti danno ai nemici usando fucili d'assalto ACR 6.8: Esegui 50 uccisioni dalla distanza con fucili d'assalto

Fucili da cecchino

M44: disponibile da subito

disponibile da subito TAC-50: Esegui 25 uccisioni con un colpo utilizzando fucili da cecchino

Mitragliette (SMG)

MP5A2: disponibile da subito

disponibile da subito Vector .45 ACP: Infliggi 1.000 punti danno ai nemici usando SMG

Infliggi 1.000 punti danno ai nemici usando SMG P90: Esegui 25 uccisioni sparando senza mirare con SMG

Esegui 25 uccisioni sparando senza mirare con SMG MP7: Esegui 25 uccisioni a bruciapelo con SMG

Mitragliatrici leggere (LMG)

M249: disponibile da subito

disponibile da subito RPK-74: Infliggi 5.000 punti danno ai nemici usando LMG

Infliggi 5.000 punti danno ai nemici usando LMG M60: Infliggi 2.500 punti danno all'equipaggiamento dei nemici usando LMG

Fucili a pompa

M870: disponibile da subito

disponibile da subito Fucile a doppia canna: Esegui 25 uccisioni sparando senza mirare con shotgun

Esegui 25 uccisioni sparando senza mirare con shotgun AA-12: Esegui 25 uccisioni a bruciapelo con shotgun

Fucili da tiratore scelto

MK 20 SSR: disponibile da subito

disponibile da subito SVD: Esegui 25 uccisioni dalla distanza con fucili da tiratore scelto

Pistole

M9: disponibile da subito

disponibile da subito 686 Magnum: Esegui 10 uccisioni con cambio rapido

Esegui 10 uccisioni con cambio rapido M1911: Esegui 10 uccisioni a bruciapelo con pistole

Esegui 10 uccisioni a bruciapelo con pistole D50: Infliggi 500 punti danno ai nemici con pistole

Infliggi 500 punti danno ai nemici con pistole 93R: Scatta per 180 metri mentre hai in mano una qualsiasi pistola

Granate e dispositivi da lancio

Granata a frammentazione: disponibile da subito

disponibile da subito Granata appiccicosa: Infliggi 25 condizioni di stato con dispositivi da lancio

Infliggi 25 condizioni di stato con dispositivi da lancio Mina di prossimità: Infliggi 1.000 danni con i dispositivi da lancio

Infliggi 1.000 danni con i dispositivi da lancio Granata stordente: Elimina 25 nemici che soffrono di condizioni di stato

Elimina 25 nemici che soffrono di condizioni di stato Granata EMP: Infliggi 1.000 danni all'equipaggiamento dei nemici con i dispositivi da lancio

Avete già letto la nostra guida su come riscattare i codici per accedere alla Closed Beta di XDefiant su PC, PlayStation e Xbox? Non dimenticate di dare un'occhiata anche alla nostra anteprima di XDefiant.